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НОВОСТИ | Экономика



01.06.2017 19:07 Первый день форума в Петербурге принёс тулякам несколько выгодных соглашений
Вести-Тула

Первый день форума в Петербурге принёс тулякам несколько выгодных соглашений

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В Тульской области будет запущено несколько новых производств. В Киреевском районе появится завод по изготовлению соли "Экстра". Соглашение в первый день Международного экономического форума в Санкт-Петербурге подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель совета директоров соляной компании Артем Чайка.

Объём производства 60000 тонн в год и 150 новых рабочих мест. Предполагается, что в строительство будет вложено полтора миллиарда рублей инвестиций. В планах компании «Проктер энд Гэмбл» - новая линия по производству моющих средств, высокотехнологичные очистные сооружения и вложения на пять миллиардов рублей. Одно из ключевых соглашений касалось модернизации производств Алексинской бумажной фабрики.

По словам губернатора Алексея Дюмина, «порядка четырёх миллиардов рублей будет использовано на модернизацию предприятия, будут созданы новые рабочие места. Это позитивный посыл в социально-экономическое развитие муниципалитета».

Как рассказал председатель наблюдательного совета ООО «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг, «выбор пал на Тульскую область, потому что у нас сложились хорошие отношения с руководством региона, здесь благоприятный режим для развития».
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