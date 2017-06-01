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01.06.2017 18:44 Тульский пряник отправится в полёт Вести-Тула





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Бортовое меню «Аэрофлота» составляют шеф-повара. В последнее время оно существенно обновилось блюдами русской кухни. Было решено, что в качестве сладкого идеально подходит тульский пряник – известный бренд со своей многовековой историей. Предполагается, что тульские кондитеры будут выпускать по 20 тысяч пряников для «Аэрофлота» в сутки. Для этого на фабрике создадут новые рабочие места и планируют модернизировать оборудование.



С 1 июня 2017 года тульский пряник войдёт в бортовое меню «Аэрофлота». Соглашение об этом было подписано в присутствии губернатора Алексея Дюмина и генерального директора авиакомпании Дмитрия Савельева. Пряник с фруктовой начинкой в обёртке с символикой «Аэрофлота» станет десертом к горячему обеду. Подавать медовое угощение будет в эконом-классах на рейсах из Москвы длительностью не менее трёх часов.Бортовое меню «Аэрофлота» составляют шеф-повара. В последнее время оно существенно обновилось блюдами русской кухни. Было решено, что в качестве сладкого идеально подходит тульский пряник – известный бренд со своей многовековой историей. Предполагается, что тульские кондитеры будут выпускать по 20 тысяч пряников для «Аэрофлота» в сутки. Для этого на фабрике создадут новые рабочие места и планируют модернизировать оборудование.

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