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НОВОСТИ | Общество



01.06.2017 17:24 В Тульской области удалось немного снизить смертность от инсультов
Вести-Тула

В Тульской области удалось немного снизить смертность от инсультов

| фото |
Все болезни от нервов, а точнее сопровождаются повреждениями нервной системы, так говорят сами медики, специалисты в области неврологии. Сегодня в Туле открылась юбилейная врачебная конференция. Ровно 110 лет назад на базе областной больницы было создано неврологическое отделение. Почти 10 лет назад в нашем регионе начала действовать программа помощи больным с инсультами.

Появились специализированные отделения, которые оказывают помощь больным с мозговым кровообращением. Ежегодно в Тульской области регистрируют шесть тысяч случаев заболеваний инсультом. По оценкам специалистов, цифра высокая.

Как рассказала заведующая неврологическим отделением Тульской областной клинической больницы Лидия Жбанова, «нам удалось снизить смертность. Пусть не настолько, как хотелось, но всё-таки. Думаю, это связано с тем, что организована такая терапия на самом острейшем периоде инсульта. У нас 97,6% больных с инсультами госпитализируются. Это очень тяжёлое заболевание».
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