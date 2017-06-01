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01.06.2017 16:23 За правильную перевозку детей тульских водителей поощрили билетами на аттракционы Вести-Тула





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За соблюдением законодательства о перевозке детей следили и начальник регионального Управления МВД России Сергей Галкин и директор госучреждения Тульской области «Тульские парки», член Общественного совета при управлении МВД Андрей Журавлёв. Проверка показала, что подавляющее большинство привозивших своих детей в детский сад и школу на улице Кауля, заботятся о безопасности, используя удерживающие устройства. Такие родители поощрялись сувенирами от Госавтоинспекции, а также возможностью бесплатно посетить аттракционы Белоусовского парка.



Госавтоинспекцией Тульской области проводит акцию «Безопасность детей в ваших руках!». Её цель - выявление нарушений правил перевозки детей на автотранспорте. Ежедневно в различных частях Тулы сотрудники ГИБДД, представители общественности, в том числе члены Общественного совета при УМВД, проводят специальные рейды.За соблюдением законодательства о перевозке детей следили и начальник регионального Управления МВД России Сергей Галкин и директор госучреждения Тульской области «Тульские парки», член Общественного совета при управлении МВД Андрей Журавлёв. Проверка показала, что подавляющее большинство привозивших своих детей в детский сад и школу на улице Кауля, заботятся о безопасности, используя удерживающие устройства. Такие родители поощрялись сувенирами от Госавтоинспекции, а также возможностью бесплатно посетить аттракционы Белоусовского парка.







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