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01.06.2017 16:08 Юные туляки в парке попробовали себя в разных профессиях Татьяна Смирнова





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Праздничные гуляния развернулись на фонтанной площади. Здесь расположились интерактивные площадки профессий. Дети смогли попробовать себя в роли повара, флориста, водителя, фокусника, спасателя, полицейского, пчеловода.



Бок о бок с площадкой профессий на эстраде в течение всего дня выступали тульские артисты и детские творческие коллективы. А ярмарка мастеров порадовала уникальными изделиями ручной работы.



Интересной особенностью праздника в этом году стало шоу гигантских трансформеров и фотоакция «ПАРК». За фото с буквами, выложенными в Инстаграм с хэштегом #паркитулы можно получить подарки.



Но на этом праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, в Тульских парках не закончились. 2 июня игровая программа пройдет в Комсомольском парке.



Несмотря на прошедший с утра ливень, праздник в Центральном парке имени Белоусова состоялся. Выглянувшее после дождя солнце как магнитом притянуло в парк детей и их родителей.Праздничные гуляния развернулись на фонтанной площади. Здесь расположились интерактивные площадки профессий. Дети смогли попробовать себя в роли повара, флориста, водителя, фокусника, спасателя, полицейского, пчеловода.Бок о бок с площадкой профессий на эстраде в течение всего дня выступали тульские артисты и детские творческие коллективы. А ярмарка мастеров порадовала уникальными изделиями ручной работы.Интересной особенностью праздника в этом году стало шоу гигантских трансформеров и фотоакция «ПАРК». За фото с буквами, выложенными в Инстаграм с хэштегом #паркитулы можно получить подарки.Но на этом праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, в Тульских парках не закончились. 2 июня игровая программа пройдет в Комсомольском парке.





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