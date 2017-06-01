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|01.06.2017 16:08 Юные туляки в парке попробовали себя в разных профессиях
|Татьяна Смирнова
Несмотря на прошедший с утра ливень, праздник в Центральном парке имени Белоусова состоялся. Выглянувшее после дождя солнце как магнитом притянуло в парк детей и их родителей.
Праздничные гуляния развернулись на фонтанной площади. Здесь расположились интерактивные площадки профессий. Дети смогли попробовать себя в роли повара, флориста, водителя, фокусника, спасателя, полицейского, пчеловода.
Бок о бок с площадкой профессий на эстраде в течение всего дня выступали тульские артисты и детские творческие коллективы. А ярмарка мастеров порадовала уникальными изделиями ручной работы.
Интересной особенностью праздника в этом году стало шоу гигантских трансформеров и фотоакция «ПАРК». За фото с буквами, выложенными в Инстаграм с хэштегом #паркитулы можно получить подарки.
Но на этом праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, в Тульских парках не закончились. 2 июня игровая программа пройдет в Комсомольском парке.
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