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НОВОСТИ | Общество



01.06.2017 16:08 Юные туляки в парке попробовали себя в разных профессиях
Татьяна Смирнова

Юные туляки в парке попробовали себя в разных профессиях

| фото |
Несмотря на прошедший с утра ливень, праздник в Центральном парке имени Белоусова состоялся. Выглянувшее после дождя солнце как магнитом притянуло в парк детей и их родителей.

Праздничные гуляния развернулись на фонтанной площади. Здесь расположились интерактивные площадки профессий. Дети смогли попробовать себя в роли повара, флориста, водителя, фокусника, спасателя, полицейского, пчеловода.

Бок о бок с площадкой профессий на эстраде в течение всего дня выступали тульские артисты и детские творческие коллективы. А ярмарка мастеров порадовала уникальными изделиями ручной работы.

Интересной особенностью праздника в этом году стало шоу гигантских трансформеров и фотоакция «ПАРК». За фото с буквами, выложенными в Инстаграм с хэштегом #паркитулы можно получить подарки.

Но на этом праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, в Тульских парках не закончились. 2 июня игровая программа пройдет в Комсомольском парке.













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