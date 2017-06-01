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НОВОСТИ | Общество



01.06.2017 13:16 В Туле стали появляться контейнеры для опасных отходов
"Вести-Тула"



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Экобоксы появились в тульском Заречье. Они предназначены для сбора и временного хранения энергосберегающих ламп, ртутных термометров и батареек. Первый из них был установлен на контейнерной площадке на улице Максима Горького, между домами №29 и 31.

Тула стала одним из пилотных городов, присоединившихся к Всероссийскому природоохранному социальному проекту «Экобокс», реализуемого в рамках года экологии. Этот проект - единственный на территории России, который предоставляет полноценный цикл безопасного сбора, временного хранения и последующей утилизаций опасных бытовых и промышленных отходов 1-4 класса опасности.

Каждые две недели специалисты будут вынимать отходы и на специально оборудованных машинах транспортировать их на завод по демеркуризации и утилизации. По словам министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, «…все отходы, которые собираются отдельно, в какой-то мере уже становятся сырьем. Например, если это пластик, то он отправляется на предприятия, заинтересованные в таком сырье. В 2017 году мы должны насытить Тулу и города такими экобоксами».
















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