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НОВОСТИ | Общество



01.06.2017 13:04 День защиты детей в Туле отмечают масштабно
Анастасия Октябрьская



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Главная площадь оружейной столицы сегодня превратилась в небольшой Диснейленд. Одновременно работают сразу несколько интерактивных площадок. Организаторы обещают устроить для маленьких туляков игровое шоу. Ну а еще в программе множество мастер-классов, конкурсов и спортивных состязаний.

Это сейчас. А в 10 часов утра детей здесь не развлекали, а предупреждали об опасностях, которые подстерегают их на проезжей части. Юные инспекторы дорожного движения напомнили в очередной раз своим ровесникам, как вести себя на дорогах и тротуарах.

Такое мероприятие как «Азбука безопасности» уже не первый год проводится у нас в регионе. И правильно. Ведь сегодня у самых маленьких обитателей нашей планеты двойной праздник: международный день защиты и начало каникул. Периода, когда наши цветы жизни больше обычного предоставлены сами себе. Так что в очередной раз напомнить им о правилах безопасности не лишнее. И не только в день защиты детей.














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