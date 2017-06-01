Платная парковка:
Ушли в минус
Тульский роддом:
Опасные процедуры
Матвей:
Путь к жизни
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



01.06.2017 12:51 Тульская область рассчитывает на крупные инвестиционные контракты
Виталий Моторин



| фото |
Петербургский экономический форум считается одним из крупнейших экономических событий года, и наша область его регулярный участник. В прошлом году результатом работы Тульской делегации стали 19 подписанных соглашений на общую сумму - 80 миллиардов рублей, а так же создание 1800 рабочих мест. В этот раз от форума представители нашей делегации ждут еще больших результатов.

Для потенциальных инвесторов готовы презентации нашего региона, где изложены все его достоинства. Это, конечно же, близость к Москве, но уже не только. Так же мы можем обратить внимание, как российского, так и международного бизнес сообщества на хорошую базу высшего и профессионального образования. Сюда же можно отнести создание на территории области сети детских кванториумов, и то что должно заинтересовать уже напрямую- наличие особой экономической зоны.

Делегацию Тульской области возглавляет губернатор. Алексей Дюмин неоднократно заявлял, что участие в привлечении инвестиций, считает одной из важнейших частей своей работы. Взять инвестора за руку и привести в регион - это дословная цитата. «Программа очень насыщенная в течение всех дней работы форума. – Говорит министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин. – Запланировано множество встреч, переговоров. Будет большой перечень инвестиционных соглашений, которые мы подпишем с инвесторами. Результаты прошлого года сегодня уже реализуются. Несколько компаний уже завершили инвестиционные проекты, которые были подписаны на прошлом Санкт-Петербургском экономическом форуме».

Что касается уже подписанных соглашений, то в Тульской области будет построен завод по производству соли экстра-класса, на Алексинском бумажном комбинате реконструируют линии и цеха, а компания «Procter & Gamble» построит в нашем регионе новую линию по производству чистящих средств и высокотехнологичные очистные сооружения. Все это только начало Санкт-Петербургского экономического форума для Тульской области. Он будет работать на протяжении трех дней, и все это время мы будем следить за новыми соглашениями и инвестициями, которые придут в экономику нашего региона.
















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.