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01.06.2017 12:51 Тульская область рассчитывает на крупные инвестиционные контракты Виталий Моторин





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Для потенциальных инвесторов готовы презентации нашего региона, где изложены все его достоинства. Это, конечно же, близость к Москве, но уже не только. Так же мы можем обратить внимание, как российского, так и международного бизнес сообщества на хорошую базу высшего и профессионального образования. Сюда же можно отнести создание на территории области сети детских кванториумов, и то что должно заинтересовать уже напрямую- наличие особой экономической зоны.



Делегацию Тульской области возглавляет губернатор. Алексей Дюмин неоднократно заявлял, что участие в привлечении инвестиций, считает одной из важнейших частей своей работы. Взять инвестора за руку и привести в регион - это дословная цитата. «Программа очень насыщенная в течение всех дней работы форума. – Говорит министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин. – Запланировано множество встреч, переговоров. Будет большой перечень инвестиционных соглашений, которые мы подпишем с инвесторами. Результаты прошлого года сегодня уже реализуются. Несколько компаний уже завершили инвестиционные проекты, которые были подписаны на прошлом Санкт-Петербургском экономическом форуме».



Что касается уже подписанных соглашений, то в Тульской области будет построен завод по производству соли экстра-класса, на Алексинском бумажном комбинате реконструируют линии и цеха, а компания «Procter & Gamble» построит в нашем регионе новую линию по производству чистящих средств и высокотехнологичные очистные сооружения. Все это только начало Санкт-Петербургского экономического форума для Тульской области. Он будет работать на протяжении трех дней, и все это время мы будем следить за новыми соглашениями и инвестициями, которые придут в экономику нашего региона.



Петербургский экономический форум считается одним из крупнейших экономических событий года, и наша область его регулярный участник. В прошлом году результатом работы Тульской делегации стали 19 подписанных соглашений на общую сумму - 80 миллиардов рублей, а так же создание 1800 рабочих мест. В этот раз от форума представители нашей делегации ждут еще больших результатов.Для потенциальных инвесторов готовы презентации нашего региона, где изложены все его достоинства. Это, конечно же, близость к Москве, но уже не только. Так же мы можем обратить внимание, как российского, так и международного бизнес сообщества на хорошую базу высшего и профессионального образования. Сюда же можно отнести создание на территории области сети детских кванториумов, и то что должно заинтересовать уже напрямую- наличие особой экономической зоны.Делегацию Тульской области возглавляет губернатор. Алексей Дюмин неоднократно заявлял, что участие в привлечении инвестиций, считает одной из важнейших частей своей работы. Взять инвестора за руку и привести в регион - это дословная цитата. «Программа очень насыщенная в течение всех дней работы форума. – Говорит министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин. – Запланировано множество встреч, переговоров. Будет большой перечень инвестиционных соглашений, которые мы подпишем с инвесторами. Результаты прошлого года сегодня уже реализуются. Несколько компаний уже завершили инвестиционные проекты, которые были подписаны на прошлом Санкт-Петербургском экономическом форуме».Что касается уже подписанных соглашений, то в Тульской области будет построен завод по производству соли экстра-класса, на Алексинском бумажном комбинате реконструируют линии и цеха, а компания «Procter & Gamble» построит в нашем регионе новую линию по производству чистящих средств и высокотехнологичные очистные сооружения. Все это только начало Санкт-Петербургского экономического форума для Тульской области. Он будет работать на протяжении трех дней, и все это время мы будем следить за новыми соглашениями и инвестициями, которые придут в экономику нашего региона.









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