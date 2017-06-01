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01.06.2017 11:38 С сегодняшнего дня в тульских водоемах официально можно купаться "Вести-Тула"





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В Туле определен перечень мест массового отдыха населения на водоемах и реках. 80 водоемов муниципального образования признаны непригодными для купания и не имеют технического освидетельствования. Не рискуйте! Отдыхайте и купайтесь только в безопасных местах!







Сегодня начинают свою работу все зоны отдыха Тулы и, как ни парадоксально это звучит, имея в виду погоду, объявляется открытым купальный сезон. И те, кому «всякая погода – благодать», могут отправиться на любой из восьми городских пляжей, которые полностью готовы к приему отдыхающих.В Туле определен перечень мест массового отдыха населения на водоемах и реках. 80 водоемов муниципального образования признаны непригодными для купания и не имеют технического освидетельствования. Не рискуйте! Отдыхайте и купайтесь только в безопасных местах!

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