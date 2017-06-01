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01.06.2017 11:27 Олимпийский чемпион дал мастер-класс тульским баскетболистам Анастасия Октябрьская





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«В моём случае первое – это желание и фанатизм. Потому что я очень хотел играть в баскетбол, мне очень нравилось, я прилагал к этому максимальные усилия», - говорит Сергей Тараканов.



Ну и куда без кумиров. Ведь будущим звездам баскетбольной площадки нужен ориентир, на который можно и нужно равняться. Благо история российского и советского баскетбола знает не мало героев. В прошлом году на мастер-класс к тулякам приезжал четырёхкратный чемпион России, чемпион Европы Никита Моргунов, в этом году – Сергей Тараканов. Большая заслуга в том, что обучать юных баскетболистов к нам приезжают столь именитые спортсмены, депутата Государственной Думы Николая Петрунина.



«Я сам и в школьные годы, и в студенческие годы играл в баскетбол за свою школу, за свой институт. Поэтому и сохранилась такая тяга к этому прекрасному виду спорта», - рассказывает Николай Петрунин.



К слову, баскетболу в нашей области уделяют большое внимание. Чемпионов растят с малых лет. Сейчас в регионе действуют более десяти детских спортивных школ. Баскетбольный клуб «Арсенал» добился повышения в классе, и в следующем сезоне будет играть во втором дивизионе Суперлиги. А наша женская команда и вовсе признана одной из сильнейших в ЦФО.





Щёкинский ФОК накануне был полон подрастающими баскетболистами. Пропустить такую тренировку никак нельзя. Ведь мастерству владения мячом ребят обучал не кто-нибудь, а один из лучших нападающих в российском и европейском баскетболе 70-ых 80-ых годов, Олимпийский чемпион, семикратный чемпион СССР Сергей Тараканов. А ведь именно от наставника во многом зависит будущее спортсмена. Но не всё.«В моём случае первое – это желание и фанатизм. Потому что я очень хотел играть в баскетбол, мне очень нравилось, я прилагал к этому максимальные усилия», - говорит Сергей Тараканов.Ну и куда без кумиров. Ведь будущим звездам баскетбольной площадки нужен ориентир, на который можно и нужно равняться. Благо история российского и советского баскетбола знает не мало героев. В прошлом году на мастер-класс к тулякам приезжал четырёхкратный чемпион России, чемпион Европы Никита Моргунов, в этом году – Сергей Тараканов. Большая заслуга в том, что обучать юных баскетболистов к нам приезжают столь именитые спортсмены, депутата Государственной Думы Николая Петрунина.«Я сам и в школьные годы, и в студенческие годы играл в баскетбол за свою школу, за свой институт. Поэтому и сохранилась такая тяга к этому прекрасному виду спорта», - рассказывает Николай Петрунин.К слову, баскетболу в нашей области уделяют большое внимание. Чемпионов растят с малых лет. Сейчас в регионе действуют более десяти детских спортивных школ. Баскетбольный клуб «Арсенал» добился повышения в классе, и в следующем сезоне будет играть во втором дивизионе Суперлиги. А наша женская команда и вовсе признана одной из сильнейших в ЦФО.







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