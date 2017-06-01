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01.06.2017 11:01 Депутаты молодежного парламента нарядились сказочными персонажами Алина Фурсенко





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Кто самый меткий – выясняет Буратино, самые спортивные скачут вместе с Арлекином, Папа Карло просит помочь смотать нитки на скорость, и вечно проигрывает. Даже если и поддается, радость от такой победы у ребят самая настоящая. И ею заражаются все вокруг.



«Для нас это действительно радость, мы сами возвращаемся в детство. Приятно видеть глаза довольных детей – для нас это бесценно», - говорит заместитель председателя молодежного парламента при Тульской областной Думе Анастасия Брыксина.



Простым, но самым важным навыкам депутаты молодежного парламента учат в процессе затейливого квеста. И кто самый интересный персонаж этой игры ребята еще долго будут спорить между собой, у каждого нашлись свои любимчики.



К слову, не только депутаты подготовили сюрпризы, но и сами дети. Концертная программа была очень пестрой, даже самые маленькие вышли на сцену с танцем матрешек. «Вы знаете, что самые трудные артисты – это дети и животные, они не могут фальшивить. Каждый даже небольшой праздник для них очень важен. Мы видим, насколько эти дети талантливы, насколько открыты для добра, для любви, ведь они не озлоблены, они не закрылись. И это, я думаю, потому что рядом с ними люди, которые их любят», говорит председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольга Зайцева.



Работать тут могут, конечно, только самые неравнодушные – остальные просто уходят. И хотя маму и папу заменить малышам не возможно, но необходимо крепко обнять, утереть слезы, помочь сделать уроки и похвалить. По словам депутата Тульской областной Думы Наталии Николаевой, «…каждый ребенок - это личность. Когда глядишь на этих детей, понимаешь, сколько страданий они перенесли, какие непростые ситуации разворачивались в их маленькой жизни. Хочется подарить им праздник? Потому что они очень радуются».



За кадром: Такие праздники – это малая часть работы депутатов, но эмоционально – едва ли не самая сложная. Однако, размышления о том, как сделать жизнь таких детей чуть счастливее отражаются в реальных решениях



«За три года работы Думы этого созыва мы по этой теме приняли около 10 законов. Ни одной копейки из бюджета не сокращено на детскую оздоровительную кампанию, на медицину. А так, если говорить эмоционально, дети это наше будущее», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. И что делать с этим будущим дети точно знают. Или, по крайней мере, чувствуют.



Вместо пиджаков у членов молодежного парламента сегодня голубые волосы Мальвины и длинный нос Буратино, вместо дум о том, как сделать лучше жизнь всей области, простая задача – рассмешить ребенка. В центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, несколько десятков малышей, от совсем крох до подростков. У каждого своя непростая история, но сегодня об этом ребята не вспоминают, ведь с ними играют Лиса Алиса и Кот Базилио.Кто самый меткий – выясняет Буратино, самые спортивные скачут вместе с Арлекином, Папа Карло просит помочь смотать нитки на скорость, и вечно проигрывает. Даже если и поддается, радость от такой победы у ребят самая настоящая. И ею заражаются все вокруг.«Для нас это действительно радость, мы сами возвращаемся в детство. Приятно видеть глаза довольных детей – для нас это бесценно», - говорит заместитель председателя молодежного парламента при Тульской областной Думе Анастасия Брыксина.Простым, но самым важным навыкам депутаты молодежного парламента учат в процессе затейливого квеста. И кто самый интересный персонаж этой игры ребята еще долго будут спорить между собой, у каждого нашлись свои любимчики.К слову, не только депутаты подготовили сюрпризы, но и сами дети. Концертная программа была очень пестрой, даже самые маленькие вышли на сцену с танцем матрешек. «Вы знаете, что самые трудные артисты – это дети и животные, они не могут фальшивить. Каждый даже небольшой праздник для них очень важен. Мы видим, насколько эти дети талантливы, насколько открыты для добра, для любви, ведь они не озлоблены, они не закрылись. И это, я думаю, потому что рядом с ними люди, которые их любят», говорит председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольга Зайцева.Работать тут могут, конечно, только самые неравнодушные – остальные просто уходят. И хотя маму и папу заменить малышам не возможно, но необходимо крепко обнять, утереть слезы, помочь сделать уроки и похвалить. По словам депутата Тульской областной Думы Наталии Николаевой, «…каждый ребенок - это личность. Когда глядишь на этих детей, понимаешь, сколько страданий они перенесли, какие непростые ситуации разворачивались в их маленькой жизни. Хочется подарить им праздник? Потому что они очень радуются».За кадром: Такие праздники – это малая часть работы депутатов, но эмоционально – едва ли не самая сложная. Однако, размышления о том, как сделать жизнь таких детей чуть счастливее отражаются в реальных решениях«За три года работы Думы этого созыва мы по этой теме приняли около 10 законов. Ни одной копейки из бюджета не сокращено на детскую оздоровительную кампанию, на медицину. А так, если говорить эмоционально, дети это наше будущее», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. И что делать с этим будущим дети точно знают. Или, по крайней мере, чувствуют.











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