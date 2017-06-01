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01.06.2017 10:36 Двое жителей Богородицка занимались изготовлением и сбытом наркотиков "Вести-Тула"





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При проведении обыска по месту жительства, изъято 300 бумажных конвертов с веществом растительного происхождения, 100 фольгированных свертков с порошком белого цвета, 100 свертков с веществом темного цвета, а также больше килограмма марихуаны. Ещё оперативниками были изъяты весы и упаковочный материал. Второй подозреваемый был задержан за сбыт гашиша и марихуаны. В настоящее время в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела.





Двое жителей Богородицка обвиняются в изготовлении и сбыте наркотиков. Оперативниками установлено, что 61-летний мужчина и его 20-летний подельник занимались незаконным распространением наркотических средств на территории региона.При проведении обыска по месту жительства, изъято 300 бумажных конвертов с веществом растительного происхождения, 100 фольгированных свертков с порошком белого цвета, 100 свертков с веществом темного цвета, а также больше килограмма марихуаны. Ещё оперативниками были изъяты весы и упаковочный материал. Второй подозреваемый был задержан за сбыт гашиша и марихуаны. В настоящее время в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела.

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