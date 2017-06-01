НОВОСТИ | Общество







01.06.2017 10:22 На «Косогорском металлургическом заводе» «захватили заложников» Алексей Еремин





| фото |



По легенде группа диверсантов проникла на территорию завода и, захватив заложников, скрылась в одном из его цехов. Главной целью всех антитеррористических учений является совершенствование навыков межведомственной работы в ходе подготовки и проведения контртеррористической операции. Кроме того, они позволяют повысить безопасность потенциально опасных и стратегически важных объектов. Именно поэтому в этот раз эпицентром событий стал «КМЗ». В ближайшие дни будет проведён и детальный анализ прошедших учений.







В Туле завершились антитеррористические учения, которые в том числе, проходили на территории «КМЗ». Участникам учений необходимо было отработать взаимодействие и провести целый ряд мероприятий, направленных на пресечение террористического акта и минимизацию его последствий. Всего в учениях приняли участие сотни человек: специалисты ФСБ, МВД, МЧС, Национальной гвардии.По легенде группа диверсантов проникла на территорию завода и, захватив заложников, скрылась в одном из его цехов. Главной целью всех антитеррористических учений является совершенствование навыков межведомственной работы в ходе подготовки и проведения контртеррористической операции. Кроме того, они позволяют повысить безопасность потенциально опасных и стратегически важных объектов. Именно поэтому в этот раз эпицентром событий стал «КМЗ». В ближайшие дни будет проведён и детальный анализ прошедших учений.











Читать @gtrktula

















