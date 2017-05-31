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НОВОСТИ | Общество



31.05.2017 18:54 Тульский велоспорт: история и современность
Елена Панова

На трек эти ребята выходят каждый день по два раза

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На трек эти ребята выходят каждый день по два раза. У младшей группы тренировки по полтора часа, у старшей вдвое больше. И всё ради того, чтобы попасть в новую команду – «Марафон-Тула». Возьмут в неё не больше десяти человек, но именно их будут готовить к Олимпиаде в Токио в 2020 году.

По словам президента Федерации велоспорта Тульской области Валерия Гриньковского, «список очень широкий, спортсмены молодые и перспективные. Уверен, что не один-два, а более будут участвовать в Олимпиаде».

Сергея Копылов - гонщик с рекордным числом побед в спринтерских соревнованиях. У него почти сотня наград за чемпионаты разного уровня и звание лучшего велосипедиста мира. В 80-м он был одним из тех, кто представлял страну на Олимпиаде. В той гонке Копылов стал бронзовым призёром. «Атмосфера была приятная, хотя был бойкот, многие капстраны не приехали, но борьба балы очень интересная», - вспоминает Копылов.

Велосипед «паук» – первый в истории. На таком, говорят, катался ещё писатель Лев Толстой. Сейчас старинные «пауки» – большая редкость. Один из них хранится в музее спорта на тульском треке, но давно не покидал своего пьедестала. Также как советский велосипед «Легенда», именно этот экземпляр выпущен в августе 30-го. На нём звезда тульского трека Дмитрий Соловьёв делал свой фирменный трюк - неожиданный рывок на последнем круге во время гонки.

В семье Невских на железных конях все. Даже самая младшая дочка, которой не исполнилось года. Татьяна – тренер по велосипеду и беговелу. Виктор – кандидат в мастера спорта по велотуризму. С детьми он отправляется в походы на сотни километров. А ещё они умеют делать настоящие трюки. Прокатиться ласточкой – это пара пустяков. «Велосипед гаромнично развивает все группы мышц», - напоминает старший тренер сборной Тульской области по беговелоспорту Татьяна Хромова. Невские любят говорить: от велосипеда только польза, и ни одного минуса.
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