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|31.05.2017 18:34 В музее Вересаева открылась выставка, посвящённая Болотову
|Вести-Тула
В доме-музее В. В. Вересаева открылась выставка «Величественный гений», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. Основой экспозиции из фондов музея-усадьбы «Дворяниново» стали книги XVIII-XIX веков, репринтные и современные издания, посвященные жизни и деятельности Андрея Тимофеевича Болотова. Экспонаты дополнены фотоматериалом, рассказывающим об истории создания музея.
Как рассказала заведующая домом-музеем В. В. Вересаева Виктория Ткач, «выражение «величественный гений» можно отнести к Андрею Тимофеевичу, который на протяжении всей своей жизни пересекал различные направления культуры, литературы, науки. Он был учёным, основоположником агрономической науки, писателем, энциклопедистом».
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