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31.05.2017 17:25 Участники проекта «Культура без границ» дали в Туле концерт Анастасия Октябрьская





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«Мы чувствовали, что отношение к нам не самое доброжелательное, но в конце весь зал встал. И это, конечно, для нас было большой победой», - рассказала режиссёр-постановщик, художественный руководитель проекта, заслуженный деятель искусств России Ирина Горюнова.



За всё это время участникам проекта покорились почти все мировые сцены: им рукоплескал Париж, Нью-Йорк, Берлин, Прага, Монреаль, Вашингтон, Тбилиси, Москва и Санкт-Петербург. Наконец, проект пересёк и границы Тульского края.



«Я вас всех приветствую на гала-концерте «Союзники Великой Победы». Конечно, хочется сегодня вспомнить наших ветеранов, которые сделали так, что мы с вами живём в мирное время», - сказал на открытии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



На тульской сцене в этот вечер блистал государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка», народный артист России Владимир Конкин, финалистка одного из музыкальных шоу-проектов Валентина Бирюкова. Стоит отметить, что программу перекраивают каждый раз под каждый город, под каждую страну. Туле же – родине фестиваля «Джазовая провинция» – посчастливилось принимать у себя легендарный джазовый оркестр Игоря Бутмана.



Сам Бутман признался, что выступает именно у нас в Туле с особой теплотой и радушием. Не так давно легендарный саксофонист узнал, что его предки родом из Тульской губернии. А сегодня звезда мирового джаза колесит с собственным оркестром по всему миру. Ведь культура и настоящее искусство не знают границ.



Грассирующее «эр» Мирей Матьё и глубокий проникающий под корку голос Евгения Евтушенко. Так три года назад в Париже стартовал проект «Культура без границ» под патронажем ЮНЕСКО.«Мы чувствовали, что отношение к нам не самое доброжелательное, но в конце весь зал встал. И это, конечно, для нас было большой победой», - рассказала режиссёр-постановщик, художественный руководитель проекта, заслуженный деятель искусств России Ирина Горюнова.За всё это время участникам проекта покорились почти все мировые сцены: им рукоплескал Париж, Нью-Йорк, Берлин, Прага, Монреаль, Вашингтон, Тбилиси, Москва и Санкт-Петербург. Наконец, проект пересёк и границы Тульского края.«Я вас всех приветствую на гала-концерте «Союзники Великой Победы». Конечно, хочется сегодня вспомнить наших ветеранов, которые сделали так, что мы с вами живём в мирное время», - сказал на открытии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.На тульской сцене в этот вечер блистал государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка», народный артист России Владимир Конкин, финалистка одного из музыкальных шоу-проектов Валентина Бирюкова. Стоит отметить, что программу перекраивают каждый раз под каждый город, под каждую страну. Туле же – родине фестиваля «Джазовая провинция» – посчастливилось принимать у себя легендарный джазовый оркестр Игоря Бутмана.Сам Бутман признался, что выступает именно у нас в Туле с особой теплотой и радушием. Не так давно легендарный саксофонист узнал, что его предки родом из Тульской губернии. А сегодня звезда мирового джаза колесит с собственным оркестром по всему миру. Ведь культура и настоящее искусство не знают границ.





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