Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



31.05.2017 17:25 Участники проекта «Культура без границ» дали в Туле концерт
Анастасия Октябрьская

Участники проекта «Культура без границ» дали в Туле концерт

| фото |
Грассирующее «эр» Мирей Матьё и глубокий проникающий под корку голос Евгения Евтушенко. Так три года назад в Париже стартовал проект «Культура без границ» под патронажем ЮНЕСКО.

«Мы чувствовали, что отношение к нам не самое доброжелательное, но в конце весь зал встал. И это, конечно, для нас было большой победой», - рассказала режиссёр-постановщик, художественный руководитель проекта, заслуженный деятель искусств России Ирина Горюнова.

За всё это время участникам проекта покорились почти все мировые сцены: им рукоплескал Париж, Нью-Йорк, Берлин, Прага, Монреаль, Вашингтон, Тбилиси, Москва и Санкт-Петербург. Наконец, проект пересёк и границы Тульского края.

«Я вас всех приветствую на гала-концерте «Союзники Великой Победы». Конечно, хочется сегодня вспомнить наших ветеранов, которые сделали так, что мы с вами живём в мирное время», - сказал на открытии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

На тульской сцене в этот вечер блистал государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка», народный артист России Владимир Конкин, финалистка одного из музыкальных шоу-проектов Валентина Бирюкова. Стоит отметить, что программу перекраивают каждый раз под каждый город, под каждую страну. Туле же – родине фестиваля «Джазовая провинция» – посчастливилось принимать у себя легендарный джазовый оркестр Игоря Бутмана.

Сам Бутман признался, что выступает именно у нас в Туле с особой теплотой и радушием. Не так давно легендарный саксофонист узнал, что его предки родом из Тульской губернии. А сегодня звезда мирового джаза колесит с собственным оркестром по всему миру. Ведь культура и настоящее искусство не знают границ.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.