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НОВОСТИ | Общество



31.05.2017 16:57 Жителям Большой Тулы бесплатно привезут кино
Вести-Тула

Жителям Большой Тулы бесплатно привезут кино

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В Большой Туле 1 июня 2017 года начинает работу проект «Летний кинотеатр».

По инициативе главы городской администрации Евгения Авилова для жителей населённых пунктов Ленинского района на базе местных учреждений культуры организованы бесплатные показы отечественных кинофильмов. Первый состоится в посёлке Шатск.
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