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31.05.2017 16:31 Тульские садоводы не спешат заключать договоры на вывоз мусора Вести-Тула





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Руководителям СНТ дан срок это исправить - до 1 июня. В противном случае для должностных лиц сумма штрафа составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч рублей. На территории Центрального округа расположено 46 садоводческих некоммерческих товариществ. По состоянию на 30 мая у половины из них не заключены договоры на вывоз мусора.



Работа по проверке садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов продолжается во всех территориальных округах Тулы.



На территории садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных в Центральном территориальном округе, прошёл рейд. По результатам инспекции был зафиксирован факт нарушения Правил благоустройства города, а именно - отсутствие договоров на вывоз мусора специализированными организациями.Руководителям СНТ дан срок это исправить - до 1 июня. В противном случае для должностных лиц сумма штрафа составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч рублей. На территории Центрального округа расположено 46 садоводческих некоммерческих товариществ. По состоянию на 30 мая у половины из них не заключены договоры на вывоз мусора.Работа по проверке садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов продолжается во всех территориальных округах Тулы.

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