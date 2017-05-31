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НОВОСТИ | Общество



31.05.2017 16:21 До кимовской деревни Белоозеро дошёл газ
Светлана Ковалькова, София Гафарова

До кимовской деревни Белоозеро дошёл газ

| фото |
Анатолий Григоревич стал одним из первых в деревне, в чей дом пришёл долгожданный газ. Причём провести его было не так просто. Поэтичное название Белоозеро себя оправдывает. По словам газовиков, из-за изобилия грунтовых вод были сложности с прокладкой пластиковых труб. Пришлось использовать балласты.

В итоге 11 километров газопровода позади, а 87 домов теперь с голубым топливом. В честь такого события в деревне устроили праздник: с поздравлениями, песнями и, конечно, торжественным зажжением факела.

Как пообещал заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, «программа, которая реализуется в нашей области, будет продолжена, и Кимовский район будет газифицирован в полном объёме в обозримом будущем. В ближайшие годы у нас задача газифицировать ещё семь деревень».

12 миллионов рублей было потрачено на газификацию деревни из областного и муниципального бюджетов. Жители вложились в разработку проекта - около 500 тысяч рублей.

По словам главы администрации Кимовского района Эдуарда Фролова, «нам удалось поставить на хороший ход темпы газификации. В год газифицируем порядка 7-9 населенных пунктов. Сегодня здесь пускаем газ, а в Журишках заканчиваем строительство».

Со слов газовиков, в Журишках строительство идёт с опережением сроков, и газ в соседнюю деревню должен прийти к концу июня.













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