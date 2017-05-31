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31.05.2017 16:05 В Первомайской кадетской школе будут готовить кадры для Следственного комитета Вести-Тула





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Уже с сентября 2017 года здесь будут обучаться около 20 юношей, успешно окончивших девять классов и планирующих в дальнейшем связать свою жизнь с работой в следственных органах.











Кадры для Следственного комитета будут ковать и на Тульской земле. Подписано соглашение о создании на базе Первомайской кадетской школы первого в регионе профильного кадетского класса.Уже с сентября 2017 года здесь будут обучаться около 20 юношей, успешно окончивших девять классов и планирующих в дальнейшем связать свою жизнь с работой в следственных органах.

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