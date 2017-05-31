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НОВОСТИ | Общество



31.05.2017 15:50 Туляки рассказали о своих экологических проектах на международном форуме
Татьяна Смирнова

Туляки рассказали о своих экологических проектах на международном форуме

| фото |
Природа, здоровье, продовольственная безопасность, культура, туризм - все эти разные направления объединяет одно понятие «экология». Без неё как без воды.

«Каждый год должен быть годом экологии. Трудно найти ещё такую всеобъемлющую тему, которая волнует каждого жителя страны. Экология влияет на качество жизни каждого, - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв. - Наша партия не остаётся в стороне, тем более в Год экологии. Мы проводим много важных проектов, но один из самых значимых – «Чистый исток 2.0». Проводить начали ещё в прошлом году, когда чистили устья рек. В этом году решили привести в порядок более 100 родников области, сделать анализ воды, оформить каждому роднику паспорт».

Первый день работы Яснополянского международного экологического форума начался в Доме дворянского собрания в Туле. Участники сразу после регистрации попадали на выставку, где различные организации представили свои эко-технологии. По словам руководителя Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс» Александра Гусева, «в России вводится система сбора опасных отходов посредством установки контейнеров. Они появились в 12 регионах страны, остальные подключаются к проекту».

Ведущий специалист инжиниринговой компании по проектированию и внедрению систем по экологическому мониторингу Вячеслав Радин рассказал, что «федеральный закон №219 говорит о том, что на всех объектах первой категории должна быть автоматическая система непрерывного контроля выбросов».

Уже в 2018 году все эти данные будут поступать в государственный фонд экологического мониторинга. Таковы требования законодательства. «Не только в Год экологии мы принимаем необходимые для страны законопроекты, чтобы сделать её чище», - сообщил депутат Государственной Думы, фракция «Единая Россия», Николай Петрунин.

Своим опытом поделилась на форуме и Тульская область. По словам министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, «прошел сезон, связанный с лесовосстановительными работами – высадка саженцев, прошли мероприятия по благоустройству территорий. Среди летних мероприятий – уроки экологического воспитания, экологические вахты. Проводится модернизация производств тульских предприятий».

Второй день форума пройдет на базе музея-усадьбы «Ясная Поляна». Здесь состоится круглый стол по теме «Лучшие практики создания зеленых проектов».













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