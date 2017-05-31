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НОВОСТИ | Общество



31.05.2017 12:40 Велоспорт набирает популярность у туляков
"Вести-Тула"



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Тульский велотрек - одно из старейших в России спортивных сооружений. Долгое время город оружейников носил звание столицы отечественного велоспорта и радовал болельщиков замечательными успехами велогонщиков - наших земляков.

За долгую жизнь, а трек был открыт 1 сентября 1896 года, его трижды реконструировали, работа идет и сейчас. Популярность двухколесного транспорта среди граждан самого разного возраста в последние годы растет, что подтвердил и недавний велопарад. Не медалей и наград - так здоровья он точно прибавит.

«Лучший подарок для ребенка – это велосипед. Он укрепляет все мышцы, тренирует сердечную и дыхательную системы. Начинать надо с беговелосипеда – на нем дети могут кататься уже в годовалом возрасте», - говорит старший тренер сборной Тульской области по беговелоспорту Татьяна Хромова.

















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