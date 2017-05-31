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31.05.2017 11:45 Тульские школьники сдают ЕГЭ по математике "Вести-Тула"





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Всего же для сдачи единого государственного экзамена зарегистрировано 6 317 человек, в том числе 5 568 выпускников этого года.



Самыми популярными предметами по выбору, как и в предыдущие годы, остаются обществознание, физика, биология и история. На территории области работают 57 пунктов приёма.





Сегодня для почти пяти тысяч уже выпускников региона – день больших испытаний. У них ЕГЭ по математике базового уровня. Это один из самых массовых выпускных экзаменов.Всего же для сдачи единого государственного экзамена зарегистрировано 6 317 человек, в том числе 5 568 выпускников этого года.Самыми популярными предметами по выбору, как и в предыдущие годы, остаются обществознание, физика, биология и история. На территории области работают 57 пунктов приёма.

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