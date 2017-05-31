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31.05.2017 12:16 В Туле проходит Яснополянский Международный экологический Форум "Вести-Тула"





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Сегодня в Доме Дворянского собрания в Туле состоится пленарное заседание и выставка «Экология и здоровье», на которой организации представят свои эко-технологии. Также в программе дискуссии за круглыми столами, один из которых - по теме «Экология, культура и туризм - пройдет в музее-усадьбе «Ясная Поляна».



В работе форума принимают участие представители законодательной и исполнительной власти России и регионов, Торгово-промышленной и Общественной Палат страны, научного сообщества, общественных экологических организаций, независимые эксперты-экологи из разных стран, будут работать завтра.



На 1 июня запланированы экскурсионная программа, круглый стол - деловая игра «Лучшие практики создания зеленых проектов», презентация экопроектов.







Как сохранить окружающую среду и обеспечить экологическую безопасность. Об этом в течение двух дней будут обсуждать участники 11-го Яснополянского Международного экологического Форума «Устойчивое развитие. Рациональное природопользование. Технологии здоровья».Сегодня в Доме Дворянского собрания в Туле состоится пленарное заседание и выставка «Экология и здоровье», на которой организации представят свои эко-технологии. Также в программе дискуссии за круглыми столами, один из которых - по теме «Экология, культура и туризм - пройдет в музее-усадьбе «Ясная Поляна».В работе форума принимают участие представители законодательной и исполнительной власти России и регионов, Торгово-промышленной и Общественной Палат страны, научного сообщества, общественных экологических организаций, независимые эксперты-экологи из разных стран, будут работать завтра.На 1 июня запланированы экскурсионная программа, круглый стол - деловая игра «Лучшие практики создания зеленых проектов», презентация экопроектов.

Читать @gtrktula

















