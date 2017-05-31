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31.05.2017 11:31 Туляк завоевал «золото» на Чемпионате России по заплывам в ластах Александр Конов





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После золотой награды на дистанции 2 километра, Роман Смольский победил и в заплыве на 6 километров. На этой же дистанции среди женщин второе место заняла Марина Умеренко. Оба наших спортсмена завоевали путёвки на первенство Европы, которое в начале июля пройдёт в Польше.





Воспитанник тульской спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Роман Смольский стал двукратным чемпионом России по марафонским заплывам в ластах. Соревнования завершились на реке Воронке под Тулой.После золотой награды на дистанции 2 километра, Роман Смольский победил и в заплыве на 6 километров. На этой же дистанции среди женщин второе место заняла Марина Умеренко. Оба наших спортсмена завоевали путёвки на первенство Европы, которое в начале июля пройдёт в Польше.

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