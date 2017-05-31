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НОВОСТИ | Общество



31.05.2017 11:14 Тула быстро оправилась от разгула стихии
"Вести-Тула"



| фото |
Стихия обрушилась на город накануне вечером. Ураганный ветер с корнем вырывал деревья и обрывал провода. О её разгуле свидетельствуют десятки роликов выложенных жителями региональной столицы в соцсети. На улице Путейской со здания РЖД сорвало крышу, конструкция рухнула вниз похоронив под собой деревья и часть облицовки крыльца сооружения. Её обломки железнодорожники убрали уже к утру.

Непродолжительный ливень превратил центральные улицы Тулы в маленькую Венецию. И снова подвела ливнёвка, уже в который раз. Настоящей проблемой для туляков стало просто зайти в общественный транспорт - низкопольные автобусы черпали воду в салон. Шквалистый ветер повалил 43 дерева, восемь из которых рухнули на автомобили.

Так же в областной столице произошло 32 обрыва электрокабеля – все восстановительные работы были завершены спустя несколько часов после разгула стихии. Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев, «…во время разгула стихии частично отключались от электричества ряд населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях, в результате чего без света остались более 6700 человек. Было совершено более 100 выездов пожарно-спасательных гарнизонов и областной и городской спасательных служб».

Наибольший урон ураган нанёс Венёвскому и Заокскому району, но и здесь все его последствия уже устранены. Самое главное - погибших или пострадавших от разгула стихии в Тульской области нет.
















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