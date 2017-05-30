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30.05.2017 19:04 Губернатор обсудил с начальником Тульской таможни пути работы с инвесторами Вести-Тула





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И здесь, как сказал губернатор, важно тесное взаимодействие с таможенной службой в вопросах создания комфортной среды для ведения бизнеса на различных региональных площадках.



«Привлечение крупного бизнеса как в особую экономическую зону, так и на другие наши площадки – приоритет для нас. Мы благодарны таможне, которая практически в ручном режиме ведёт инвесторов, - сказал Алексей Дюмин. - Для нас очень важно снятие административных барьеров, которые имеют место быть. Это достаточно кропотливая системная работа, которая не может решиться за один день. В этом плане у нас с вами тесное взаимодействие».



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил с начальником Тульской таможни Максимом Великановым работу с крупными инвесторами региона. В ближайшие дни состоится Петербургский международный экономический форум, где планируется подписать ещё ряд крупных соглашений с новыми компаниями.И здесь, как сказал губернатор, важно тесное взаимодействие с таможенной службой в вопросах создания комфортной среды для ведения бизнеса на различных региональных площадках.«Привлечение крупного бизнеса как в особую экономическую зону, так и на другие наши площадки – приоритет для нас. Мы благодарны таможне, которая практически в ручном режиме ведёт инвесторов, - сказал Алексей Дюмин. - Для нас очень важно снятие административных барьеров, которые имеют место быть. Это достаточно кропотливая системная работа, которая не может решиться за один день. В этом плане у нас с вами тесное взаимодействие».





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