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|30.05.2017 17:12 Тулякам предлагают сдать кровь для тяжелобольных детей
|Вести-Тула
В преддверии Дня защиты детей в Тульской области проходит донорская акция. По 2 июня включительно в Туле, Новомосковске и Ефремове все желающие могут безвозмездно сдать кровь для самых маленьких тяжелобольных пациентов, для детей, проходящих лечение в гематологическом, реанимационных и других отделениях медицинских учреждений города и области.
Доноров ждут по следующим адресам:
Тула, ул. Ф. Энгельса, д.56, тел.31-22-63, прием с 8.00 до 12.30;
г. Тула, ул. Майская, д. 3, тел. 48-68-91, прием с 8:00 до 12.00;
г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А, тел. (48762) 6-31-67, прием с 8.00 до 13.00;
г. Ефремов, ул. Дружбы, д.9Б, тел. (48741) 5-56-10, прием с 8.00 до 13.00.)
При себе нужно иметь паспорт.
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