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30.05.2017 17:12 Тулякам предлагают сдать кровь для тяжелобольных детей Вести-Тула





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Доноров ждут по следующим адресам:



Тула, ул. Ф. Энгельса, д.56, тел.31-22-63, прием с 8.00 до 12.30;

г. Тула, ул. Майская, д. 3, тел. 48-68-91, прием с 8:00 до 12.00;

г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А, тел. (48762) 6-31-67, прием с 8.00 до 13.00;

г. Ефремов, ул. Дружбы, д.9Б, тел. (48741) 5-56-10, прием с 8.00 до 13.00.)



При себе нужно иметь паспорт.



В преддверии Дня защиты детей в Тульской области проходит донорская акция. По 2 июня включительно в Туле, Новомосковске и Ефремове все желающие могут безвозмездно сдать кровь для самых маленьких тяжелобольных пациентов, для детей, проходящих лечение в гематологическом, реанимационных и других отделениях медицинских учреждений города и области.Доноров ждут по следующим адресам:Тула, ул. Ф. Энгельса, д.56, тел.31-22-63, прием с 8.00 до 12.30;г. Тула, ул. Майская, д. 3, тел. 48-68-91, прием с 8:00 до 12.00;г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А, тел. (48762) 6-31-67, прием с 8.00 до 13.00;г. Ефремов, ул. Дружбы, д.9Б, тел. (48741) 5-56-10, прием с 8.00 до 13.00.)При себе нужно иметь паспорт.

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