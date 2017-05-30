НОВОСТИ | Общество







30.05.2017 16:24 При прохождении циклона через Тульскую область люди не пострадали Вести-Тула





| фото |



Последствия сильного ветра, разыгравшегося накануне, специалисты ликвидировали весь вечер и минувшую ночь. Поваленные на дороги и тротуары деревья, повреждение уличного освещения, в основном, в Пролетарском, Центральном и Привокзальном округах. Частично было нарушено электроснабжение в Туле, Новомосковске, Алексине, Белевском, Веневском и Заокском районах.



В Туле традиционно ввиду обильных осадков был подтоплены ряд улиц в районе Красноармейского проспекта, на пересечении с улицей Лейтейзена и на улице Фрунзе. Были зафиксированы случаи падения деревьев на автотранспорт. Пострадало одно из зданий РЖД, с которого ветром сорвало крышу.



К счастью, человеческих жертв от стихии в нашем регионе нет. Сейчас спасатели и энергетики работают в усиленном режиме, а в области создан специальный штаб, который следит за ситуацией. Как сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев, «в штаб ежечасно стекается информация. Есть случаи, когда пострадали кровли зданий, они будут восстанавливаться в кратчайшие сроки. Ограничений в движении автотранспорта нет. Самое главное – нет пострадавших людей при прохождении циклона».



Через Центральный Федеральный округ с севера на юг перемещается холодный атмосферный фронт, в зоне которого пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду.Последствия сильного ветра, разыгравшегося накануне, специалисты ликвидировали весь вечер и минувшую ночь. Поваленные на дороги и тротуары деревья, повреждение уличного освещения, в основном, в Пролетарском, Центральном и Привокзальном округах. Частично было нарушено электроснабжение в Туле, Новомосковске, Алексине, Белевском, Веневском и Заокском районах.В Туле традиционно ввиду обильных осадков был подтоплены ряд улиц в районе Красноармейского проспекта, на пересечении с улицей Лейтейзена и на улице Фрунзе. Были зафиксированы случаи падения деревьев на автотранспорт. Пострадало одно из зданий РЖД, с которого ветром сорвало крышу.К счастью, человеческих жертв от стихии в нашем регионе нет. Сейчас спасатели и энергетики работают в усиленном режиме, а в области создан специальный штаб, который следит за ситуацией. Как сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев, «в штаб ежечасно стекается информация. Есть случаи, когда пострадали кровли зданий, они будут восстанавливаться в кратчайшие сроки. Ограничений в движении автотранспорта нет. Самое главное – нет пострадавших людей при прохождении циклона».







Читать @gtrktula

















