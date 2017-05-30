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30.05.2017 13:21 Тулякам представили творчество эстонских художников "Вести-Тула"





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В 1930-е годы в Эстонии сложился присущий только этой стране графический стиль, который раскрывается в творчестве крупнейших художников-графиков, чьи работы зритель увидит на выставке. Эвальд Окас, Виве Толли, Алекс Кютт, Хэнно Аррак, Кальё Пыллу, Пээтер Улас, Велло Винн в темах и мотивах выразили свою любовь к своей стране и ее людям, к старинному Таллинну, к родным пейзажам, к обычаям и мифологии Эстонии. Экспозиция работает до 9 июля.







В филиале Тульского музейного объединения «Тульский областной художественный музей» работает выставка «Искусство Эстонии. ХХ век». Она продолжает цикл, посвященный 95-летию образования СССР. Основную часть экспозиции составили произведения графики, выполненные в разных техниках.В 1930-е годы в Эстонии сложился присущий только этой стране графический стиль, который раскрывается в творчестве крупнейших художников-графиков, чьи работы зритель увидит на выставке. Эвальд Окас, Виве Толли, Алекс Кютт, Хэнно Аррак, Кальё Пыллу, Пээтер Улас, Велло Винн в темах и мотивах выразили свою любовь к своей стране и ее людям, к старинному Таллинну, к родным пейзажам, к обычаям и мифологии Эстонии. Экспозиция работает до 9 июля.

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