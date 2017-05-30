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НОВОСТИ | Общество



30.05.2017 13:12 На реке Воронке проходит Чемпионат России по заплывам в ластах
"Вести-Тула"



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Накануне в Туле стартовал Чемпионат России по заплывам в ластах. В нем принимают участие 20 сильнейших спортсменов со всей страны, прошедшие отбор в бассейне на длинной дистанции.

Традиционно Чемпионат России проходит в городе оружейников, на реке Воронке - на открытом водоеме. Это отборочный этап перед Чемпионатом Европы. Победители Российского Чемпионата будут представлять страну на международном уровне.

Как рассказал президент Федерации подводного спорта Тульской области Павел Дудченко, «…в соревнованиях участвуют представители Новосибирской, Томской, Ленинградской, Ярославской, областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев. Тульскую область представляют шесть спортсменов».
















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