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НОВОСТИ | Общество



30.05.2017 12:50 Проект «Культура без границ» добрался до оружейной столицы
"Вести-Тула"



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Им рукоплескал Париж, Нью-Йорк, Берлин, Прага, Монреаль и другие города мира. Наконец, международный проект «Культура без границ» добрался и до оружейной столицы. Накануне в городском концертном зале состоялся гала-концерт «Союзники Великой Победы».

Программа соединила в себе множество жанров - музыкальный, танцевальный, вокальный, поэтический - и огромное созвездие выдающихся деятелей культуры нашей страны. На тульской сцене блистал московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка», народный артист России Владимир Конкин, финалистка одного из музыкальных шоу-проектов Валентина Бирюкова и не только.

«Это российская премьера. Мировая премьера состоялась в Париже, в большом концертном зале Юнеско к 70-летию Великой Победы. Концерт проходит в рамках проекта «Культура без границ». За пять лет всемирно известные оркестры, музыканты, хореографические коллективы, артисты преодолели не одну тысячу километров, покорили престижнейшие залы Европы, Америки, Азии. Мы хотим доказать, что культурное пространство, духовное, историческое, - не имеет границ», - говорит режиссёр-постановщик, художественный руководитель проекта «Культура без границ», заслуженный деятель искусств России Ирина Горюнова.

















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