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30.05.2017 12:37 В доме на улице Пушкинской навели порядок "Вести-Тула"





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Впрочем, ряд замечаний у жителей еще остался. Речь о ступеньках, которые подрядчик переделывал уже несколько раз. Устав переписываться и спорить со службой единого заказчика и строителями, активные граждане обратились к губернатору.



Глава региона посетил этот двор 29 апреля, во время общегородского субботника и дал поручения всё исправить, а счетной палате провести проверку использования бюджетных средств. В результате были выявлены нарушения. Подрядчика обязали вернуть часть средств. Теперь все исправили, в том числе переделали дорожное покрытие, которым жильцы остались довольны.



В этом году на территории Тулы особенно активно занялись благоустройством дворовых территорий. Ощутили это на себе и жители многострадального дома по улице Пушкинской, 30. Здесь, наконец, навели порядок.Впрочем, ряд замечаний у жителей еще остался. Речь о ступеньках, которые подрядчик переделывал уже несколько раз. Устав переписываться и спорить со службой единого заказчика и строителями, активные граждане обратились к губернатору.Глава региона посетил этот двор 29 апреля, во время общегородского субботника и дал поручения всё исправить, а счетной палате провести проверку использования бюджетных средств. В результате были выявлены нарушения. Подрядчика обязали вернуть часть средств. Теперь все исправили, в том числе переделали дорожное покрытие, которым жильцы остались довольны.











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