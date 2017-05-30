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30.05.2017 12:29 Вероятность сильного ветра и грозы в Тульской области сохраняется "Вести-Тула"





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А вот последствия сильного ветра, разыгравшегося накануне специалисты ликвидировали весь вечер и всю минувшую ночь. Поваленные на дороги и тротуары деревья, повреждение уличного освещения, в основном, в Пролетарском, Центральном и Привокзальном округах. Частично было нарушено электроснабжение в Туле, Новомосковске, Алексине, Белевском, Веневском и Заокском районах.



В Туле традиционно в виду обильных осадков был подтоплены ряд улиц в районе Красноармейского проспекта и на улице Фрунзе. Были зафиксированы случаи падения деревьев на автотранспорт. Пострадало одно из зданий РЖД, с которого ветром сорвало крышу. К счастью, человеческих жертв от стихии в нашем регионе нет. Сейчас спасатели и энергетики работают в усиленном режиме, а в области создан специальный штаб, который следит за ситуацией.



Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев, «…в штаб стекается вся самая последняя информация. Все обращения обрабатываются. Есть случаи, когда в результате сильного ветра был нанесен урон крышам домов. Они будут восстановлены в кратчайшие сроки».



Вероятность сильного ветра и грозы в Тульской области сохраняется. Об этом сообщает главное Управление МЧС. Сотрудники ведомства еще раз предупреждают жителей о соблюдении мер предосторожности.А вот последствия сильного ветра, разыгравшегося накануне специалисты ликвидировали весь вечер и всю минувшую ночь. Поваленные на дороги и тротуары деревья, повреждение уличного освещения, в основном, в Пролетарском, Центральном и Привокзальном округах. Частично было нарушено электроснабжение в Туле, Новомосковске, Алексине, Белевском, Веневском и Заокском районах.В Туле традиционно в виду обильных осадков был подтоплены ряд улиц в районе Красноармейского проспекта и на улице Фрунзе. Были зафиксированы случаи падения деревьев на автотранспорт. Пострадало одно из зданий РЖД, с которого ветром сорвало крышу. К счастью, человеческих жертв от стихии в нашем регионе нет. Сейчас спасатели и энергетики работают в усиленном режиме, а в области создан специальный штаб, который следит за ситуацией.Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев, «…в штаб стекается вся самая последняя информация. Все обращения обрабатываются. Есть случаи, когда в результате сильного ветра был нанесен урон крышам домов. Они будут восстановлены в кратчайшие сроки».









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