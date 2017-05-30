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30.05.2017 10:42 Тульской области помогут сформировать современную городскую среду Мария Кузнецова





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По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «Правительство теперь в рамках этого закона может регулировать и определять систему, подходы, привлечение и участие общественности, управляющих компаний к этому. Каждый человек имеет право вносить в рамках общественных объединений решения, что делать».



Также в программу благоустройства смогут войти индивидуальные жилые дома и земельные участки, на которых они стоят. На заседании думы были приняты решения не только для городской, но и для естественной среды - леса. Одобрен в трех чтениях закон о дополнительном обеспечении полномочий в области лесных отношений. Эти полномочия переданы региону.



«Определена уже и сумма - 42,4 миллиона рублей. Закон очень важный. Он поможет содержать лесной хозяйство в порядке», - говорит председатель комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Тульской областной Думы Михаил Выставкин. Регион обязан обеспечить охрану, защиту и воспроизводство лесов.



Прежде чем сформировать программу благоустройства, нужно зафиксировать, в каком состоянии находятся дворы и общественные территории - скверы, площади, набережные и так далее. Это нужно, чтобы претендовать на федеральные субсидии. Кто и как будет проводить эту инвентаризацию благоустройства - определит правительство области. Такое решение приняла Тульская областная Дума.По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «Правительство теперь в рамках этого закона может регулировать и определять систему, подходы, привлечение и участие общественности, управляющих компаний к этому. Каждый человек имеет право вносить в рамках общественных объединений решения, что делать».Также в программу благоустройства смогут войти индивидуальные жилые дома и земельные участки, на которых они стоят. На заседании думы были приняты решения не только для городской, но и для естественной среды - леса. Одобрен в трех чтениях закон о дополнительном обеспечении полномочий в области лесных отношений. Эти полномочия переданы региону.«Определена уже и сумма - 42,4 миллиона рублей. Закон очень важный. Он поможет содержать лесной хозяйство в порядке», - говорит председатель комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Тульской областной Думы Михаил Выставкин. Регион обязан обеспечить охрану, защиту и воспроизводство лесов.









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