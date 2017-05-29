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29.05.2017 20:50 На турнире «ЕвроХим - 2017» дан старт строительству новой ледовой арены Вести-Тула





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Победила команда «Алматы» из Казахстана, обыгравшая в финале по буллитам российскую команду «Юрматы» из Салавата, хозяева ледовой арены – игроки новомосковской «Виктории» - в этот раз на третьем месте. Награждали ребят легенды российского хоккея и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По его словам, “это уже пятый турнир у нас, с каждым годом уровень организации повышается. Мероприятие прошло на высоком уровне. Мы принимали восемь иностранных команд. Я благодарен компании “ЕвроХим” и непосредственно Дмитрию Стрежневу, который профинансировал и помог организовать турнир”.



Как рассказал председатель совета директоров АО МХК “ЕвроХим” Дмитрий Стрежнев, “просятся американцы, ребята из Череповца, Кузбасса, Хакассии. Нужен второй лёд, который мы начнём строить с коллегами из предприятия “Полипластик”.



Заслуженный тренер России Александр Якушев считает, что “проведение таких турниров способствует тому, чтобы российский хоккей вернулся на свои былые высоты”.



Хоккеист Сергей Фёдоров вспомнил, что в его детстве “возможности поехать на такие международные турниры было очень мало. Было тяжело попасть на первенство России, а здесь есть возможность сыграть с разными соперниками”.



Большим подарком для всех участников турнира стал матч со звёздами мировой величины. Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Алексей Морозов, Сергей Фёдоров и Алексей Дюмин играли под руководством легендарного Александра Якушева. И им пришлось непросто. 10-12-летние игроки показали свою настойчивость и довольно высокий класс мастерства.



Итог встречи 10-8 в пользу “легенд”. Также именитые гости приняли участие в церемонии закладки первого камня в строительство новой ледовой арены. Она разместится встык с уже действующим дворцом “Юбилейным”. Сегодня здесь занимаются около 600 детей хоккеем и фигурным катанием. И одной арены уже не хватает для всех желающих.



Легенды российского хоккея в субботу, 27 мая 2017 года, играли в Новомосковске с детской сборной мира, участниками международного турнира «ЕвроХим - 2017». В этот раз в ежегодных соревнованиях за награды боролись 12 команд из восьми стран: России, Казахстана, Германии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Бельгии, Швейцарии.Победила команда «Алматы» из Казахстана, обыгравшая в финале по буллитам российскую команду «Юрматы» из Салавата, хозяева ледовой арены – игроки новомосковской «Виктории» - в этот раз на третьем месте. Награждали ребят легенды российского хоккея и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По его словам, “это уже пятый турнир у нас, с каждым годом уровень организации повышается. Мероприятие прошло на высоком уровне. Мы принимали восемь иностранных команд. Я благодарен компании “ЕвроХим” и непосредственно Дмитрию Стрежневу, который профинансировал и помог организовать турнир”.Как рассказал председатель совета директоров АО МХК “ЕвроХим” Дмитрий Стрежнев, “просятся американцы, ребята из Череповца, Кузбасса, Хакассии. Нужен второй лёд, который мы начнём строить с коллегами из предприятия “Полипластик”.Заслуженный тренер России Александр Якушев считает, что “проведение таких турниров способствует тому, чтобы российский хоккей вернулся на свои былые высоты”.Хоккеист Сергей Фёдоров вспомнил, что в его детстве “возможности поехать на такие международные турниры было очень мало. Было тяжело попасть на первенство России, а здесь есть возможность сыграть с разными соперниками”.Большим подарком для всех участников турнира стал матч со звёздами мировой величины. Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Алексей Морозов, Сергей Фёдоров и Алексей Дюмин играли под руководством легендарного Александра Якушева. И им пришлось непросто. 10-12-летние игроки показали свою настойчивость и довольно высокий класс мастерства.Итог встречи 10-8 в пользу “легенд”. Также именитые гости приняли участие в церемонии закладки первого камня в строительство новой ледовой арены. Она разместится встык с уже действующим дворцом “Юбилейным”. Сегодня здесь занимаются около 600 детей хоккеем и фигурным катанием. И одной арены уже не хватает для всех желающих.

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