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НОВОСТИ | Общество



29.05.2017 19:26 Сегодня стартовала основная волна ЕГЭ



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География и информатика - не самые популярные предметы по выбору у выпускников. В этом году в регионе географию сдают всего 51 человек, информатику - 311. Такая тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет.

Неизменным на ЕГЭ остаётся контроль. С собой только паспорт и ручка. Проверка на входе через металлоискатели и видеонаблюдение в классе. Даже еда и вода ставится отдельно. Незначительные изменения есть в самой процедуре поведения ЕГЭ. Значительно увеличилось число аудиторий, где контрольно-измерительные материалы печатаются прямо на месте.

Как рассказала директор департамента по контролю и надзору в сфере образования министертсва образования Тульской области Лариса Казанина, «…это делается для того, чтобы предотвратить возможные утечки информации о содержании КИМов из пункта проведения экзамена. Поэтому все задания распечатываются при ребятах».

На географии сдающим экзамен понадобятся калькулятор, линейка и транспортир, для решения задач. Их закупают централизованно и выдают прямо перед началом ЕГЭ. Затем уже привычное - инструктаж о том, что можно и чего нельзя, заполнение контрольно -измерительных материалов и выполнение заданий. На все про все дается 3 часа. Результаты будут известны 14 июня.

Самые массовые ЕГЭ состоятся 31 мая и 2 июня по обязательным предметам - математике и русскому языку. Если говорить о лидерах предметов по выбору, то это обществознание и физика. Закончится основной период сдачи ЕГЭ 19 июня.
















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