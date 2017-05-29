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29.05.2017 19:10 Полуторагодовалую девочку спасли алексинские пожарные "Вести-Тула"





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От падения полуторагодовалую девочку спасло чудо, если так можно назвать оконный карниз, предназначенный для цветов. Что чувствовали в тот момент, огнеборцы даже не могут вспомнить, напряжение было настолько сильным - любое неловкое движение могло привести к трагедии.



«Времени медлить не было. Мы подъехали в течение 3-5 минут, как можно ближе подали стрелу автолестницы к ребенку, чтоб не напугать. Нужно отдать должное мастерству водителю. Мне оставалось только снять ребенка», - рассказывают пожарные.



О том, что случилось, маленькая Полина, наверное, не вспомнит, а вот родители скорее всего не забудут. Теперь с ними будут плотно работать социальные службы, проводить беседы и в который раз объяснять прописные истины. К слову, число подобных несчастных случаев и часто без счастливого финала, год от года, к сожалению, только растет.





Второе рождение, иначе не назовешь - накануне в МЧС поступил звонок. В Алексине маленький ребенок выпал из окна 5 этажа. Диспетчер уже приготовилась записать страшную новость, как с удивлением услышала: ребенок жив. Дальше счет был на секунды. Ребенок завис на уровне 4-го этажа.От падения полуторагодовалую девочку спасло чудо, если так можно назвать оконный карниз, предназначенный для цветов. Что чувствовали в тот момент, огнеборцы даже не могут вспомнить, напряжение было настолько сильным - любое неловкое движение могло привести к трагедии.«Времени медлить не было. Мы подъехали в течение 3-5 минут, как можно ближе подали стрелу автолестницы к ребенку, чтоб не напугать. Нужно отдать должное мастерству водителю. Мне оставалось только снять ребенка», - рассказывают пожарные.О том, что случилось, маленькая Полина, наверное, не вспомнит, а вот родители скорее всего не забудут. Теперь с ними будут плотно работать социальные службы, проводить беседы и в который раз объяснять прописные истины. К слову, число подобных несчастных случаев и часто без счастливого финала, год от года, к сожалению, только растет.



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