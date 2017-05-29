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29.05.2017 19:06 На Воронке торжественно открыли сезон навигации "Вести-Тула"





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Впервые водный фестиваль «Тульская регата» был проведен год назад в рамках проекта общественной организации «Экспедиция морских и подводных исследований», поддержанного администрацией города Тулы. И вот, благодаря усилию многих в этом году он объединил все виды отдыха и деятельности на воде - дайверов, водномоторников, каякеров, гребцов и яхтсменов!



К фестивалю туляками было построено еще два новых парусных швертбота, причем один из них - по собственному проекту руководителя яхт-клуба «Юнга» Валерия Лойко. Всего в фестивале приняло участие семь самодельных судов. То есть фактически с нуля за три года энтузиастами в Туле было воссоздано и морское дело и самодеятельное парусное судостроение.





В области открыли сезон навигации. Мероприятие прошло на пляже водохранилища реки Воронки. Все желающие угостились ухой, макаронами «по-флотски» и ароматным чаем – от полевой кухни, и прокатились на мотолодках, гребных каноэ и парусно-моторных судах.Впервые водный фестиваль «Тульская регата» был проведен год назад в рамках проекта общественной организации «Экспедиция морских и подводных исследований», поддержанного администрацией города Тулы. И вот, благодаря усилию многих в этом году он объединил все виды отдыха и деятельности на воде - дайверов, водномоторников, каякеров, гребцов и яхтсменов!К фестивалю туляками было построено еще два новых парусных швертбота, причем один из них - по собственному проекту руководителя яхт-клуба «Юнга» Валерия Лойко. Всего в фестивале приняло участие семь самодельных судов. То есть фактически с нуля за три года энтузиастами в Туле было воссоздано и морское дело и самодеятельное парусное судостроение.

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