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НОВОСТИ | Общество



29.05.2017 20:35 «Щёкиноазот» гордится своими работниками
"Вести-Тула"



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В канун профессионального праздника руководство региона и компании наградили 60 сотрудников «Щёкиноазота» званиями Почётного химика, благодарностями Минпромторга России, губернатора, правительства, депутатов.

К слову сказать, социальной политике «Щёкиноазот» уделяет огромное значение. Тому подтверждение цифры – только за прошедший год на эту отрасль компания выделила 95 миллионов рублей. С далёкого 1955-ого по сей день. За столь внушительный срок работы на тульской земле предприятие для многих щёкинцев стало не просто работой, вторым домом. За это время появились целые династии химиков.

«Предприятие в целом является лидером промышленности химической нашего региона», - отметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов. По словам президента ОАО «Щёкиноазот». Бориса Сокола, «…почти в каждой щекинской семье есть люди, которые работали или работают на «Щекиноазоте», которые так или иначе связаны с ним. На предприятии не было и нет текучести и дефицита кадров. Зато есть династии, общий трудовой стаж которых стремится к четырем сотням лет».
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