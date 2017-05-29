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29.05.2017 20:34 80-тысячный абонент в Тульском регионе подключил интерактивное ТВ от «Ростелекома» Вести-Тула





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Юбилейным абонентом стала семья Оболенских из города Новомосковск Тульской области. Поздравить счастливых пользователей услуги, вручить диплом и памятные подарки прибыли руководитель аппарата администрации МО город Новомосковск Наталья Тарасова и директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Вадим и Юлия Оболенские пришли на праздник вместе с детьми. В их семье давно пользуются услугами компании – есть домашний телефон и интернет. Теперь появилось интерактивное телевидение.



Юлия Оболенская: «Нам предложили подключить телевидение в пакете с другими услугами, и мы согласились. Во-первых, это выгодно, а во-вторых, умное телевидение – это удобно. Здесь много полезных сервисов. Для меня, например, важно, что можно ставить программу на паузу и перематывать рекламу. Это экономит время. А еще с помощью мультискрина удобно смотреть разные программы и на телевизоре, и на компьютере, и на планшете. Это выручает по вечерам, когда вся семья в сборе, и каждый хочет смотреть, что ему нравится. Еще радует хорошее качество изображения, много HD-каналов».



Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов: «Цифровое интерактивное телевидение все больше завоевывает симпатии жителей Тульской области. Этому способствует его качественный ТВ-контент, увеличение числа доступных каналов на любой вкус, а также разнообразие современных сервисов, которые создают максимальный комфорт пользователям услуги. Кроме того, мы обеспечиваем круглосуточное техническое сопровождение, а это для Клиента очень важный момент».



Одним из полезных подарков семье Оболенских стала приставка ИТВ 2.0, с помощью которой сервисы интерактивного телевидения доступны в любом месте, где есть интернет. Приставку можно перевозить – она работает на территории всей страны, причем подстраивается под текущий часовой пояс. Это отличный вариант, чтобы телевидение и кино были всегда рядом, с привычными дополнительными сервисами и системой управления.



В честь юбилейного подключения на праздник собралось свыше 200 гостей, для которых организаторы подготовили викторины, конкурсы и памятные подарки.



Тульский филиал «Ростелекома» подключил 80-тысячного пользователя интерактивного телевидения в регионе. 25 мая в честь этого события во дворе многоэтажных домов по улице Северодонецкая был организован праздник для жителей микрорайона.Юбилейным абонентом стала семья Оболенских из города Новомосковск Тульской области. Поздравить счастливых пользователей услуги, вручить диплом и памятные подарки прибыли руководитель аппарата администрации МО город Новомосковск Наталья Тарасова и директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.Вадим и Юлия Оболенские пришли на праздник вместе с детьми. В их семье давно пользуются услугами компании – есть домашний телефон и интернет. Теперь появилось интерактивное телевидение.Юлия Оболенская: «Нам предложили подключить телевидение в пакете с другими услугами, и мы согласились. Во-первых, это выгодно, а во-вторых, умное телевидение – это удобно. Здесь много полезных сервисов. Для меня, например, важно, что можно ставить программу на паузу и перематывать рекламу. Это экономит время. А еще с помощью мультискрина удобно смотреть разные программы и на телевизоре, и на компьютере, и на планшете. Это выручает по вечерам, когда вся семья в сборе, и каждый хочет смотреть, что ему нравится. Еще радует хорошее качество изображения, много HD-каналов».Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов: «Цифровое интерактивное телевидение все больше завоевывает симпатии жителей Тульской области. Этому способствует его качественный ТВ-контент, увеличение числа доступных каналов на любой вкус, а также разнообразие современных сервисов, которые создают максимальный комфорт пользователям услуги. Кроме того, мы обеспечиваем круглосуточное техническое сопровождение, а это для Клиента очень важный момент».Одним из полезных подарков семье Оболенских стала приставка ИТВ 2.0, с помощью которой сервисы интерактивного телевидения доступны в любом месте, где есть интернет. Приставку можно перевозить – она работает на территории всей страны, причем подстраивается под текущий часовой пояс. Это отличный вариант, чтобы телевидение и кино были всегда рядом, с привычными дополнительными сервисами и системой управления.В честь юбилейного подключения на праздник собралось свыше 200 гостей, для которых организаторы подготовили викторины, конкурсы и памятные подарки.

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