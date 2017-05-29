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29.05.2017 15:58 Новый автобусный маршрут свяжет Облроддом и микрорайон Левобережный Вести-Тула





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Протяженность маршрута - чуть больше 16 километров, интервал движения в часы пик 28 минут. Первый автобус выйдет на маршрут в 5.44, в 0.33 движение прекратится. Кроме того, частично изменится схема движения автобуса маршрута №1, его конечной теперь будет городское кладбище №3.



В Туле появился новый автобусный маршрут №5 «Областной роддом - микрорайон Левобережный». Движение автобусов будет осуществляться от 2-го проезда Гастелло, через улицы Фучика, Вильямса, Кутузова, Чаплыгина, Металлургов и Ложевая, далее через Пролетарскую в центр по Советской и через Оборонную на Рязанскую, затем по Восточному обводу до микрорайона Левобережный.Протяженность маршрута - чуть больше 16 километров, интервал движения в часы пик 28 минут. Первый автобус выйдет на маршрут в 5.44, в 0.33 движение прекратится. Кроме того, частично изменится схема движения автобуса маршрута №1, его конечной теперь будет городское кладбище №3.

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