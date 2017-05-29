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29.05.2017 14:44 Тульское радио: 90 лет в эфире Мария Кузнецова





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Вместе с радио жители Тульской земли переживали войну, смену политических эпох... Менялся формат вещания: от записи к прямым эфирам.



Сегодня у нас три частоты: «Радио России – Тула» 12 лет назад пришло на смену Областному радио в УКВ-диапазоне, а на ФМ-частотах более полутора лет работает «Вести ФМ». В январе дали старт вещанию радио «Маяк». Итого - 20 информационных выпусков в день, прямые эфиры, гости и, конечно, звонки радиослушателей.



С карандашом - подчеркивая смысловые паузы и ударения - так работают профессионалы. Виктор Щеглов считает, что главное в его работе - тесная связь со слушателями. Благодаря радио они могут достучаться до власти.



Радиожурналист - самый лёгкий на подъём из репортёров, быстрее всех доносит информацию. Ведь всё, что нужно - диктофон, голова на плечах и, конечно, приятный голос.



Девяносто лет пролетели быстро, как радиоволна. 7 марта 1927 года - из репродукторов возле стен кремля туляки услышали первую радиопередачу. Это была музыка и последние новости.Вместе с радио жители Тульской земли переживали войну, смену политических эпох... Менялся формат вещания: от записи к прямым эфирам.Сегодня у нас три частоты: «Радио России – Тула» 12 лет назад пришло на смену Областному радио в УКВ-диапазоне, а на ФМ-частотах более полутора лет работает «Вести ФМ». В январе дали старт вещанию радио «Маяк». Итого - 20 информационных выпусков в день, прямые эфиры, гости и, конечно, звонки радиослушателей.С карандашом - подчеркивая смысловые паузы и ударения - так работают профессионалы. Виктор Щеглов считает, что главное в его работе - тесная связь со слушателями. Благодаря радио они могут достучаться до власти.Радиожурналист - самый лёгкий на подъём из репортёров, быстрее всех доносит информацию. Ведь всё, что нужно - диктофон, голова на плечах и, конечно, приятный голос.





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