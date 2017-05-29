НОВОСТИ | Общество







29.05.2017 14:31 В Тульской области проведут инвентаризацию объектов благоустройства Вести-Тула





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Прежде чем сформировать программу, нужно зафиксировать, в каком состоянии находятся дворы и общественные территории - скверы, площади, набережные. Также в программу могут войти индивидуальные жилые дома и земельные участки, на которых они стоят.



По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «Правительство теперь в рамках этого закона может регулировать и определять систему, подходы, привлечение и участие общественности, управляющих компаний к этому. Каждый человек имеет право вносить в рамках общественных объединений решения, что делать».



Тульская область может рассчитывать на федеральные субсидии на благоустройство дворов и общественных территорий. Речь идет о поддержке региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды. Чтобы выполнить правила распределения субсидий, областная Дума наделила Правительство полномочиями устанавливать порядок проведения инвентаризации благоустройства.Прежде чем сформировать программу, нужно зафиксировать, в каком состоянии находятся дворы и общественные территории - скверы, площади, набережные. Также в программу могут войти индивидуальные жилые дома и земельные участки, на которых они стоят.По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «Правительство теперь в рамках этого закона может регулировать и определять систему, подходы, привлечение и участие общественности, управляющих компаний к этому. Каждый человек имеет право вносить в рамках общественных объединений решения, что делать».







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