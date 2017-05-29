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29.05.2017 13:05 А нам всё равно: тульские управляющие компании не спешат косить траву Вести-Тула





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Кроме того, в ходе совещания был затронут вопрос окоса травы. Если на городских улицах работы по окосу выполняются в срок, то на придомовых территориях управляющие компании с этим не справляются.



Заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Алина Кабирова сообщила, что «обследовано 469 придомовых территорий многоквартирных домов, выявлено 155 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства: мусор – четыре нарушения, окос растительности – 151 нарушение».



«Надо уже переходить от выдачи требований к составлению административных материалов в отношении должностных лиц», - считает первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.



С предупреждения об усилении ветра до 18 метров в секунду сегодня началось оперативное совещание в администрации Тулы. Начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ Николай Безруков рекомендовал тулякам не оставлять автомобили рядом с рекламными конструкциями и деревьями.Кроме того, в ходе совещания был затронут вопрос окоса травы. Если на городских улицах работы по окосу выполняются в срок, то на придомовых территориях управляющие компании с этим не справляются.Заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Алина Кабирова сообщила, что «обследовано 469 придомовых территорий многоквартирных домов, выявлено 155 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства: мусор – четыре нарушения, окос растительности – 151 нарушение».«Надо уже переходить от выдачи требований к составлению административных материалов в отношении должностных лиц», - считает первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.







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