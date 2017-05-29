Платная парковка:
Ушли в минус
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



29.05.2017 13:05 А нам всё равно: тульские управляющие компании не спешат косить траву
Вести-Тула

Тульские управляющие компании не спешат косить траву

| фото |
С предупреждения об усилении ветра до 18 метров в секунду сегодня началось оперативное совещание в администрации Тулы. Начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ Николай Безруков рекомендовал тулякам не оставлять автомобили рядом с рекламными конструкциями и деревьями.

Кроме того, в ходе совещания был затронут вопрос окоса травы. Если на городских улицах работы по окосу выполняются в срок, то на придомовых территориях управляющие компании с этим не справляются.

Заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Алина Кабирова сообщила, что «обследовано 469 придомовых территорий многоквартирных домов, выявлено 155 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства: мусор – четыре нарушения, окос растительности – 151 нарушение».

«Надо уже переходить от выдачи требований к составлению административных материалов в отношении должностных лиц», - считает первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.