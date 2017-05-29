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29.05.2017 12:47 Тульский «Арсенал» остался в Премьер-лиге Вести-Тула





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На 29-й минуте Кирилл Комбаров со штрафного попал в перекладину, а первым на добивание подоспел Игорь Шевченко, головой отправивший мяч в сетку. Далее голевые моменты имели как одна команда, так и другая, но счёт до конца встречи больше не изменился.



Футболисты «Арсенала» сохранили место в Премьер-лиге! После поражения в первом стыковом матче от красноярского «Енисея» со счётом 1:2 в ответном поединке туляки на своём поле победили 1:0, и за счёт гола, забитого на чужом поле, по сумме двух матчей оказались сильнее.На 29-й минуте Кирилл Комбаров со штрафного попал в перекладину, а первым на добивание подоспел Игорь Шевченко, головой отправивший мяч в сетку. Далее голевые моменты имели как одна команда, так и другая, но счёт до конца встречи больше не изменился.

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