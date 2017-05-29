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29.05.2017 12:03 Тульское ТВ родом из Сталиногорска Елена Панова





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Камеры и светильники до сих пор в рабочем состоянии. Виталий Захаров был редактором, автором программ, а теперь - специалист по технической части и главный хранитель бывшей телестудии.



Строить телецентр в Сталиногорске начали в конце 50-х. В то время так назывался город Новомосковск. Телестудия в небольшом районном центре оказалась третьей в стране после Московской и Ленинградской. 1 января 1957 года состоялся премьерный эфир - на экраны вышел черно-белый мультфильм «Гуси-лебеди».



Она была первым диктором новостной программы. Людмила Михайловна Дьякова вспоминает, что тексты приходилось заучивать наизусть, чтобы не читать по бумажке в эфире.



Когда тульскому телевидению исполнилось 40, редактор Анна Климова выпустила большую передачу об истории и сотрудниках. Многим из них пришлось работать в то время, когда произошла смена телевизионных эпох. Черно-белое телевидение ушло в прошлое и стало цветным. «Ездили с обычным радийным «Репортёром», попробуй потом сделать из этого синхрон. Потом появились синхронные камеры – какое это было счастье!» - вспоминает Климова.



В начале 90-х областное телевидение поменяло статус на государственный. Часть редакции переехала в бывший дом политпросвещения на Староникитской. Тогда и стало понятно, что пора полностью переводить вещание из Новомосковска в Тулу.



СНХ Федор Гусев, в 90-ые гг.

Как рассказал заместитель председателя ГТРК «Тула» в 90-е годы Фёдор Гусев, «записали первую программу, отвезли её, боясь опоздать, на автомобиле. Волнение было у всех, но выход состоялся».



С этого момента новости заняли прочное место в сетке вещания. Передача «Репортёр» выходила ежедневно. В 2002 году в компании произошел ребрендинг. С событиями из жизни региона зрителей теперь знакомят «Вести-Тула», которые являются самой рейтинговой информационной программой тульского эфира.



Еще 20 лет назад из этого здания на окраине Новомосковска выезжали с редакционным заданием съемочные группы. Творческая жизнь кипела. Здесь находилась студия телевидения. «В этом здании одновременно трудились более ста человек», - рассказывает редактор Новомосковской студии телевидения с 1979 по 1999 годы Виталий Захаров.Камеры и светильники до сих пор в рабочем состоянии. Виталий Захаров был редактором, автором программ, а теперь - специалист по технической части и главный хранитель бывшей телестудии.Строить телецентр в Сталиногорске начали в конце 50-х. В то время так назывался город Новомосковск. Телестудия в небольшом районном центре оказалась третьей в стране после Московской и Ленинградской. 1 января 1957 года состоялся премьерный эфир - на экраны вышел черно-белый мультфильм «Гуси-лебеди».Она была первым диктором новостной программы. Людмила Михайловна Дьякова вспоминает, что тексты приходилось заучивать наизусть, чтобы не читать по бумажке в эфире.Когда тульскому телевидению исполнилось 40, редактор Анна Климова выпустила большую передачу об истории и сотрудниках. Многим из них пришлось работать в то время, когда произошла смена телевизионных эпох. Черно-белое телевидение ушло в прошлое и стало цветным. «Ездили с обычным радийным «Репортёром», попробуй потом сделать из этого синхрон. Потом появились синхронные камеры – какое это было счастье!» - вспоминает Климова.В начале 90-х областное телевидение поменяло статус на государственный. Часть редакции переехала в бывший дом политпросвещения на Староникитской. Тогда и стало понятно, что пора полностью переводить вещание из Новомосковска в Тулу.СНХ Федор Гусев, в 90-ые гг.Как рассказал заместитель председателя ГТРК «Тула» в 90-е годы Фёдор Гусев, «записали первую программу, отвезли её, боясь опоздать, на автомобиле. Волнение было у всех, но выход состоялся».С этого момента новости заняли прочное место в сетке вещания. Передача «Репортёр» выходила ежедневно. В 2002 году в компании произошел ребрендинг. С событиями из жизни региона зрителей теперь знакомят «Вести-Тула», которые являются самой рейтинговой информационной программой тульского эфира.







Читать @gtrktula

















