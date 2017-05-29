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НОВОСТИ | Общество



29.05.2017 17:28 Сотрудники группы компаний «Патриот» провели в Туле благотворительную акцию
Вести-Тула

Сотрудники группы компаний «Патриот» провели в Туле благотворительную акцию

| фото |
Не только строят, но и охотно делают добрые дела. Сотрудники группы компаний «Патриот» провели в Туле благотворительную акцию, приуроченную ко Дню защиты детей. Они с подарками посетили специализированный дом ребенка №1 и провели субботник на территории его летнего оздоровительного центра – помогли сотрудникам внести последние штрихи подготовки перед приездом малышей.

Дом ребенка был выбран в силу близости к масштабному проекту «Слава», который группа компаний «Патриот» реализует сегодня в областном центре. Как рассказала генеральный директор ГК «Патриот» Наталья Начева, «проект «Слава» предполагает строительство комфортного жилья в доступном ценовом диапазоне. Название «Слава» мы выбрали исходя из богатого культурного наследия Тульского края. Надеемся, что с нашей помощью Тульский регион станет ещё красивее и комфортнее для жителей».

Это первая такая акция на тульской земле от «Патриота», но сотрудники уверяют, что далеко не последняя. Социальная направленность стоит в приоритете у компании. В недалеком будущем она планирует значительно расширить круг своих добрых дел.













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