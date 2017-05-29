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29.05.2017 11:03 Торжества по случаю двойного юбилея ГТРК «Тула» прошли в драмтеатре Алексей Ерёмин





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Как отметил губернатор Алексей Дюмин, «сегодня в сферу радио и телевидения пришли современные, новые технологии, но с ними по-прежнему не обойтись без вас – талантливых, профессиональных и преданных своему делу людей. Я благодарю коллектив ГТРК «Тула» за добросовестный труд, за верность профессии. Отдельные слова благодарности хочется сказать ветеранам профессии, которые воспитали поколение, достойно продолжающее начатое дело. Уверен, что у областного телевидения и радио большое, яркое и насыщенное будущее, и сомнения в этом нет».



Деятельность государственной телерадиокомпании «Тула» традиционно высоко оценивается руководством ВГТРК, что подтвердил в своём выступлении заместитель генерального директора медиахолдинга Рифат Сабитов, вручивший почётные награды ряду сотрудников. «Я очень хорошо знаю историю тульской ГТРК, принимал участие в её становлении, и горд сегодня тем, что ГТРК «Тула» в большой нашей семье ВГТРК, где 94 компании от Калининграда до Камчатки, занимает достойное место, - сказал Сабитов. - Это одна из лучших наших компаний. Я искренне благодарю ветеранов, стоявших у её истоков. Региональное телевидение в стране началось на славной тульской земле. И цветное телевидение началось тоже здесь. И цифровое телевидение тоже началось здесь».



Не всегда аудитория бывает полностью довольна теле- и радиоматериалами, но в праздничный день в наш адрес звучали только самые добрые слова и пожелания. «Видеть себя в профессии – это одно, а профессию видеть в себе – это великое мужество и ответственность: говорить правду, быть патриотом, знать родной край и созидать на этой земле. Спасибо вам искренне, дай бог вам здоровья, творческих находок», - пожелал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.



«Если мы говорим о том, что же сделали вместе, то более 400 проверок в прошлом году мы провели по разным публикациям и передачам. Мы работаем вместе, во взаимодействии. Коллектив прокуратуры вам очень благодарен», - сказал прокурор Тульской области Александр Козлов.



В юбилейный для нашей компании год награды разного достоинства были вручены многим сотрудникам ГТРК «Тула» с пожеланиями и впредь отдаваться любимой работе, ответственно и честно выполнять профессиональный долг, нести своей аудитории только достоверную информацию и по мере сил способствовать благополучию России, Тульского края и всех её жителей.



В зале Тульского театра драмы 26 мая 2017 года собрались представители сразу нескольких поколений коллектива ГТРК «Тула». Многих журналистов, уже не работающих в эфире, туляки и сейчас узнают в лицо или по голосу, и они не жалели добрых слов, поздравляя с праздником. Разделить его с нами приехали наши коллеги из десятка телерадиокомпаний, наши партнёры и герои наших передач, руководство Тулы и области.Как отметил губернатор Алексей Дюмин, «сегодня в сферу радио и телевидения пришли современные, новые технологии, но с ними по-прежнему не обойтись без вас – талантливых, профессиональных и преданных своему делу людей. Я благодарю коллектив ГТРК «Тула» за добросовестный труд, за верность профессии. Отдельные слова благодарности хочется сказать ветеранам профессии, которые воспитали поколение, достойно продолжающее начатое дело. Уверен, что у областного телевидения и радио большое, яркое и насыщенное будущее, и сомнения в этом нет».Деятельность государственной телерадиокомпании «Тула» традиционно высоко оценивается руководством ВГТРК, что подтвердил в своём выступлении заместитель генерального директора медиахолдинга Рифат Сабитов, вручивший почётные награды ряду сотрудников. «Я очень хорошо знаю историю тульской ГТРК, принимал участие в её становлении, и горд сегодня тем, что ГТРК «Тула» в большой нашей семье ВГТРК, где 94 компании от Калининграда до Камчатки, занимает достойное место, - сказал Сабитов. - Это одна из лучших наших компаний. Я искренне благодарю ветеранов, стоявших у её истоков. Региональное телевидение в стране началось на славной тульской земле. И цветное телевидение началось тоже здесь. И цифровое телевидение тоже началось здесь».Не всегда аудитория бывает полностью довольна теле- и радиоматериалами, но в праздничный день в наш адрес звучали только самые добрые слова и пожелания. «Видеть себя в профессии – это одно, а профессию видеть в себе – это великое мужество и ответственность: говорить правду, быть патриотом, знать родной край и созидать на этой земле. Спасибо вам искренне, дай бог вам здоровья, творческих находок», - пожелал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.«Если мы говорим о том, что же сделали вместе, то более 400 проверок в прошлом году мы провели по разным публикациям и передачам. Мы работаем вместе, во взаимодействии. Коллектив прокуратуры вам очень благодарен», - сказал прокурор Тульской области Александр Козлов.В юбилейный для нашей компании год награды разного достоинства были вручены многим сотрудникам ГТРК «Тула» с пожеланиями и впредь отдаваться любимой работе, ответственно и честно выполнять профессиональный долг, нести своей аудитории только достоверную информацию и по мере сил способствовать благополучию России, Тульского края и всех её жителей.





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