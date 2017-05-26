НОВОСТИ | Общество







26.05.2017 13:11 Тульская прокуратура защищает права предпринимателей "Вести-Тула"





| фото |



В региональном надзорном ведомстве действует общественный совет по защите малого и среднего бизнеса. На его заседаниях рассматриваются имеющиеся проблемы и жалобы. В последнее время возросло взаимодействие с предпринимателями, в том числе и благодаря открытию профильной горячей линии. В прошлом году на нее поступило более ста звонков. По каждому проведена проверка. На постоянной основе органы прокуратуры оказывают помощь предпринимателям в правовом сопровождении бизнеса.



«Я ставлю своим подчиненным задачи по обеспечению помощи предпринимателям и развитию честного, взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом. Чем легче работается предпринимателям, тем выше налоги, и соответственно выше уровень жизни в стране», - говорит главный прокурор Тульской области Александр Козлов.



Президент России Владимир Путин возложил полномочия по защите прав предпринимателей на органы прокуратуры, взят курс на сокращение административных барьеров и создание благоприятных условий для ведения бизнеса.В региональном надзорном ведомстве действует общественный совет по защите малого и среднего бизнеса. На его заседаниях рассматриваются имеющиеся проблемы и жалобы. В последнее время возросло взаимодействие с предпринимателями, в том числе и благодаря открытию профильной горячей линии. В прошлом году на нее поступило более ста звонков. По каждому проведена проверка. На постоянной основе органы прокуратуры оказывают помощь предпринимателям в правовом сопровождении бизнеса.«Я ставлю своим подчиненным задачи по обеспечению помощи предпринимателям и развитию честного, взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом. Чем легче работается предпринимателям, тем выше налоги, и соответственно выше уровень жизни в стране», - говорит главный прокурор Тульской области Александр Козлов.











Читать @gtrktula

















